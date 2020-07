Certains jeux PS5 et Xbox Series X plus chers que les versions PS4 et Xbox One

C'est une information qui soulève déjà la gronde des joueurs : le prix de certains jeux sera plus élevé sur Xbox Series X et PlayStation 5 que sur l'ancienne génération de machines...

Si Microsoft compte énormément sur la fonction Smart Delivery qui permettra d'acheter un jeu Xbox One et de profiter sans surcout de sa version Xbox Series X par la suite, certains éditeurs comptent bien profiter des nouvelles consoles pour augmenter le prix de leurs jeux.

C'est le cas de 2K Sports qui a annoncé que les jeux PS5 et Xbox Series X seront plus chers que leurs homologues PS4 et Xbox One, alors même que le support physique restera inchangé...

La situation tourne à la double peine : les jeux seront en moyenne facturés 10 euros de plus, mais si un joueur Xbox One souhaite profiter du titre sur Xbox Series X, il lui faudra racheter le jeu en payant plein pot...

NBA 2K21 sera ainsi facturée 75€ sur PS5 et Xbox Series X contre 70€ pour les anciennes consoles, un prix déjà élevé par rapport à la moyenne du marché que 2K n'arrive pas vraiment à justifier.

Ainsi le studio évoque le fait que les titres nouvelle génération ont été repensés de zéro et qu'il ne s'agit pas d'une simple évolution du jeu taillé à la base pour la génération précédente... On a clairement du mal à y croire et quand bien même, cela justifierait uniquement le fait de devoir racheter le jeu en cas de changement de console, mais pas de facturer 5 à 10 euros de plus par titre...

Toutefois, 2K offrira une option, et là, gare à ne pas vous étouffer : des éditions spéciales devraient être proposées. Dans le cas de NBA 2K21, une édition spéciale "Mamba Forever Edition" faisant hommage à Kobe Bryant sera proposée à 100 euros et proposera les jeux des deux générations de console...

Compte tenu des critiques rencontrées par 2K depuis cette annonce, il y a fort à parier que les jeux de l'éditeur finissent en appel au boycott ou que l'éditeur renonce à souhaiter prendre les joueurs pour des vaches à lait.