Electronic Arts : tous les jeux seront proposés en Smart Delivery sur Xbox Series X, sans surcoût

Microsoft a déjà abordé le sujet par le passé en évoquant les éditions "Smart Delivery" des jeux qui sortiront prochainement. Concrètement, ces versions permettront d'acheter un titre sur Xbox One dans un premier temps, puis de recevoir gratuitement la version optimisée pour Xbox Series X dès qu'elle sera disponible.

On sait déjà que la Xbox Series X ne profitera d'aucune exclusivité propre pendant au moins sa première année d'exploitation, Microsoft ne souhaitant pas bousculer les joueurs de Xbox One en les incitant de façon trop agressive à basculer vers sa nouvelle machine.

Cela implique que les éditeurs proposeront toujours des jeux pour les 2 plateformes pendant au moins un an, avec toutefois une mise à jour ou édition retravaillée pour la Xbox Series X.

C'est sur ce point qu'intervient Electronie Arts en annonçant que les mises à jour vers la Xbox Series X seront gratuites. Concrètement, Electronic Arts va proposer des jeux en Smart Delivery sans aucun surcout pour l'acheteur, lui garantissant ainsi d'accéder à la version Next Gen dès que celle-ci sera disponible.

Pour l'instant, on ne recense que deux jeux annoncés en Smart Delivery : CyberPunk 2077 et Assassin's Creed Valhalla. Pour les jeux déjà vendus sur Xbox One et qui pourraient profiter d'une mise à jour graphique à l'avenir, rien n'empêchera les éditeurs de facturer cette évolution aux joueurs.