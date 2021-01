CES 2021 : ASUS renouvelle ses Zenbook Duo et intègre les GPU RTX3070

Asus n'a pas manqué le CES 2021 et a levé le voile sur une grande partie de sa nouvelle gamme de PC portables pour cette saison, en commençant par le refresh du ZenBook Duo et Pro Duo.

La marque Asus a ainsi levé le voile sur la nouvelle génération de ZenBool Pro Duo 15 et Zenbook Duo 14, ses PC portables ayant pour particularité d'embarquer un second écran juste au-dessus du clavier.

Le ZenBook Pro Duo 15 voit ainsi arriver le nouvel écran introduit l'année dernière sur la gamme ROG Zephyrus Duo 15, soit un écran secondaire monté sur des charnières qui permettent de l'incliner automatiquement lorsque l'on ouvre l'appareil. Le système de charnières a été amélioré ici pour permettre de surélever également le portable en lui-même et optimiser les angles de vue, mais aussi le refroidissement de l'appareil, permettant par la même de conserver des dimensions compactes.

On retrouve le même écran 15,6 pouces 4K OLED tactile que sur le modèle de l'année dernière et pour cause : c'est tout simplement ce qu'il se fait de mieux sur le marché. L'écran profite d'une certification Pantone et couvre 100% du spectre DCI-P3. La qualité de l'écran nous avait véritablement bluffés lors de notre test l'année passée et on ne peut que féliciter à nouveau Asus pour ce choix.

L'écran secondaire de 14 pouces en reste aux dalles IPS. Asus explique la situation par les dimensions trop spécifiques de l'écran qui induiraient un cout énorme pour un passage à l'OLED.

Le Zenbook Pro Duo 15 2021 n'accueille toujours pas de plateforme AMD et reste chez Intel avec l'intégration de la génération Comet Lake-H. Asus explique avoir fait ce choix de façon très simple : le calendrier ne permettait tout simplement pas d'intégrer la génération Tiger Lake-H. On retrouvera ainsi un processeur intel Core i7-10875H ou Core i9-10980HK, les mêmes qui équipent le ROG Zephyrus Duo 15 avec brio.

La partie GPU profite d'une évolution : on passe ainsi des solutions timides de la précédente génération vers la puissance des RTX séries 3000 de Nvidia. En l'occurrence, c'est un GPU RTX 3070 qui s'installe dans le portable. En marge de tout cela, on retrouve 32 Go de RAM DDR4 à 2933 MHz, 1 To de stockage en SSD M.2 ainsi qu'une batterie de 92 Wh.

Le ZenBook Pro Duo 15 UX582 sera proposé au second trimestre 2021 à partir de 3299€

Du côté du Zenbook Duo 14, on voit également apparaitre la nouvelle charnière permettant d'orienter l'écran secondaire pour le rendre plus lisible. L'écran principal pour sa part est une dalle IPS de 14 pouces Full HD tactile certifiée Pantone avec une couverture de 100% du spectre sRGB. L'écran secondaire fait 12,6 pouces et est Full HD.

En interne on profite au choix d'un CPU Intel i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 Tiger Lake. La partie graphique est assurée par le GPU Intel Iris XE ou par le GPU Nvidia MX 450.

La mémoire fait un bond en avant et passe de 16 Go à 32 Go de DDR4 et 1To de SSD M.2 sur le modèle le plus haut de gamme.

Le ZenBook Duo 14 UX482 sera commercialisé à compter de mars prochain à partir de 1799€.