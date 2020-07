CES 2021 : le grand salon technologique de Las Vegas sera virtuel

Début janvier 2020, la crise du coronavirus n'existait pas encore, permettant au salon CES 2020 de se tenir à Las Vegas comme d'habitude. Un mois plus tard, le salon MWC 2020 de Barcelone était annulé in extremis alors que la maladie Covid-19 commençait à faire sérieusement parler d'elle.

Les annulations des grands salons et événements se sont succédé depuis, avec parfois une transformation en un format virtuel, puisque même les tentatives de report des événements, comme avec le Computex 2020, basculé de juin à septembre puis annulé, se sont révélées hasardeuses.

Et la persistance du virus jusqu'au milieu de l'été conduit désormais les organisateurs du CES 2021 à annoncer l'annulation de l'événement physique prévu en janvier prochain.

A la place, ils annoncent dès à présent un format totalement numérique qui essaiera de maintenir l'attrait de cet événement majeur dans la sphère tech et, pourquoi pas, de toucher un nouveau public.

Il reste qu'avec près de 200 000 visiteurs et des dizaines de milliers de stands montrant les dernières innovations de l'électronique grand public et au-delà, il sera sans doute difficile de reproduire l'expérience unique du salon et de ses rencontres, des innombrables démonstrations de produits et technologies et des contacts professionnels qui se nouent à cette occasion.

Ce sera sans doute aussi un coup dur pour le milliardaire Elon Musk et son entreprise The Boring Company qui travaillent de façon soutenue pour mettre sur pied un système de transport rapide souterrain sous le site du salon et qui doit servir de démonstrateur pour de futurs projets d'aménagement des transports dans les grandes villes.

Le salon CES 2021 aurait été le lieu et le timing idéal pour montrer la viabilité des technologies employés, du creusement des tunnels au système de transport utilisant des véhicules Tesla modifiés et montés sur rail pour filer d'un bout à l'autre du site en un rien de temps.