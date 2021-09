La chaise gaming Furgle Carry Series et la console de jeux rétro Anbernic RK351P à petits prix, mais aussi...

Commençons par la chaise gaming Furgle Carry Series qui profite d’une très belle réduction sur le site d’AliExpress.

Elle est composée d’un squelette en acier robuste, de mousse 3D et de cuir synthétique résistant à l’usure. L’ensemble des composants répond aux spécifications européennes. La chaise peut supporter un poids inférieur à 130 kg. Vous avez la possibilité de choisir parmi 6 couleurs.

Le dossier permet une inclinaison entre 90° et 160°. De plus, la chaise pour gamer peut tourner sur 360°. Elle est accompagnée de deux coussins amovibles pour la nuque et les lombaires. Pour finir, la chaise est accompagnée de 5 roulettes de haute qualité qui permettent un mouvement fluide et silencieux.

La chaise gaming Furgle Carry Series est au prix exceptionnel de 101 € au lieu de 161 € avec le code SDFRS030. La livraison est gratuite depuis la France.



Finissons avec la console de jeux rétro portable Anbernic RK351P qui est mise en avant sur le site.

Elle est équipée d’un écran IPS de 3.5" avec une définition de 320 x 480 px et de deux haut-parleurs stéréos. Elle est propulsée par un processeur RK3326 cadencé à 1,5 GHz et du chipset graphique Mali-G31 MP2, le tout est accompagné de 1 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage avec la possibilité de passer à 256 Go.

La console supporte les consoles suivantes : PSP.PS1. NDS,N64.DC, CPS1, CPS2, FBA, NEOGEO, NEOGEO POCKET, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, etc. De plus, il est possible de jouer en ligne avec ses amis. Pour finir, elle est équipée d’une batterie de 3500 mAh qui offre 8 heures de jeux.

La console rétro Anbernic RK351P est au prix préférentiel de 77 € au lieu de 126 € avec le code SDFRS028. La livraison s’effectue depuis l’Espagne.

Pour information, la TVA est automatiquement incluse dans les prix pour tous les produits expédiés d’Europe. Concernant la Chine, la TVA est aussi incluse pour les produits de moins de 150 €, mais en règle générale pas pour ceux de plus de 150 € (sauf si c’est précisé) avec dans ce seul cas d’éventuels frais de douane qui pourront être dus à la réception.



