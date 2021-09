Forfaits mobiles 200 Go : 3 offres folles de moins de 10 euros à 15 euros !

Même si nous avons vu il y a quelques jours que le forfait à 80 Go semblait devenir la nouvelle référence des opérateurs mobiles avec un prix situé entre 10 et 15 €, le créneau du "gros" forfait reste toutefois toujours concurrentiel. Aujourd'hui, trois acteurs s'affrontent sur un forfait proposant pas moins de 200 Go de données mobiles.

Pour rappel, Bouygues Télécom et RED proposent cette semaine leurs offres spéciales Very B&Y ou Le BIG RED avec des prix cassés, le moment idéal pour en profiter d'autant plus que leurs offres se terminent soit ce soir soit dans deux jours.

Commençons par Bouygues Télécom avec son forfait 200 Go de data affiché à seulement 14,99 € qui est sans engagement et sans augmentation de prix après un an. Attention il n'est disponible que jusqu'au 14 septembre 2021 donc ce soir.

Il inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, propose 20 Go de data en Europe et DOM et inclut gratuitement pendant un mois de l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.



Poursuivons avec Le BIG RED et son forfait 200 Go de données mobiles à 15 € qui est également sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Cette promotion est valable jusqu'au 15 septembre au soir.

Il inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et intègre 15 Go de data en Europe et DOM.



Terminons enfin par Cdiscount Mobile qui propose une offre différente, puisque valable uniquement un an. Il s'agit ici d'un forfait mobile 200 Go de data à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 19,99 € ensuite.

Ce forfait est sans engagement et valable jusqu'au 14 septembre 2021 donc ce soir. Il inclut les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM ainsi que 15 Go de data en Europe et dans les DOM.





Rappelons qu'au niveau de la concurrence vous trouverez Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois et enfin surtout les deux opérations spéciales Le BIG RED avec 5, 80, 100 et 200 Go à respectivement 5, 10, 12 et 15 € par mois chez RED et Very B&You avec 5, 80, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 14,99 € par mois chez Bouygues Télécom sans oublier Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 130 Go et 200 Go à 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois !