Quand la chaleur des danseurs se mue en énergie renouvelable

Après trois années de développement, le système baptisé BodyHeat vient d'être officiellement mis en service pour SWG3. Cette salle de spectacle à Glasgow en Écosse vise la neutralité carbone d'ici 2025 et s'appuie en ce sens sur un système de chauffage et de refroidissement à énergie renouvelable.

Comme son nom l'indique, BodyHeat fonctionne en captant la chaleur corporelle et en l'occurrence celle générée par des personnes sur la piste de danse, qu'il s'agisse d'une discothèque ou dans le cadre de concerts, et plus globalement par tous les visiteurs avec les événements organisés par SWG3.

Ce sont deux espaces distincts d'une capacité de 1 250 personnes et 1 000 personnes, et l'entrée principale.

Stockage de l'énergie dans des trous de sonde

Le projet a été imaginé par David Townsend, le patron du cabinet de conseil en énergie géothermique TownRock Energy. Il repose sur une douzaine de trous de sonde forés à une profondeur de 150 à 200 mètres et vers lesquels l'énergie collectée est acheminée. La chaleur est transportée à l'aide d'un fluide porteur à travers un réseau fermé de tuyaux.

Les trous de petit diamètre sont situés dans un jardin communautaire. La roche entourant les trous de sonde stocke la chaleur pour qu'elle puisse être utilisée ultérieurement et jusqu'à des mois plus tard. En fonction des besoins et à l'aide de pompes à chaleur, l'énergie est ensuite récupérée dans le bâtiment pour chauffer ou refroidir différentes pièces et fournir de l'eau chaude.

Une pompe à chaleur est par ailleurs en mesure de fournir un chauffage et un refroidissement de manière simultanée. La chaleur corporelle peut être captée en direct pendant un événement et être instantanément transmise pour maintenir la température souhaitée.

Jusqu'à 600 W… mais pas avec un slow

À BBC News, David Townsend indique que quelqu'un qui danse sur une musique avec un rythme moyen peut générer jusqu'à 250 watts. " Si vous avez un grand DJ qui fait claquer les lignes de basse et fait sauter tout le monde, vous pouvez générer 500 W à 600 W d'énergie thermique. "

L'installation du système de chauffage et de refroidissement thermique a nécessité un investissement de 600 000 livres sterling (plus de 683 000 euros). Il devrait être rentabilisé en l'espace d'environ 5 ans grâce aux économies réalisées sur les factures d'électricité.

N.B. : Source image : SWG3.