Face à la crise énergétique, l'Europe a brillé dans une énergie renouvelable cet été

Le conflit en Ukraine met en péril l'approvisionnement en gaz russe et fait craindre le risque d'une crise énergétique cet hiver en Europe. A cette problématique peut s'ajouter celle de la production locale d'électricité, comme en France avec le problème d'un grand nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt pour maintenance ou vérification de risques de corrosion qui pourrait mettre à mal le réseau électrique.

Dans ce contexte plutôt sombre, un élément positif émerge : l'Europe a connu une production record d'électricité issue des panneaux solaires cet été. Elle a représenté 99,4 térawattheures (TWh) entre les mois de mai et août 2022, soit 25% de plus qu'en 2021, et autant que l'éolien (12%) et devant l'hydroélectrique (11%).

Un pourcentage encore maigre mais en progression

La production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a constitué 12% de l'ensemble de la production électrique européenne, contre 9% (soit 77,7 TWh) l'an dernier.

En terme de mix énergétique, si beaucoup de pays de l'UE ont connu des records de production solaire accentuant leur proportion, les Pays-Bas en tête avec 23% de l'ensemble de sa production électrique, la France reste en retrait, l'énergie solaire n'ayant contribué qu'à 7,7% de sa production électrique, selon les données du cabinet Ember.

Dans ces chiffres entrent bien sûr en jeu les stratégies de transition énergétique de chacun, l'Hexagone, avec son important parc de centrales nucléaires, n'ayant pas forcément les mêmes objectifs.

Malgré tout, cet essor d'énergie renouvelable produite via la filière solaire est encourageant et a permis d'économiser 20 milliards de m3 de gaz au niveau européen, soit une économie estimée à 29 milliards d'euros, selon les tarifs pratiqués sur la période.

Des technologies qui s'améliorent, des coûts en baisse

Toutefois, la hausse de production d'énergie solaire photovoltaïque laisse l'Europe en-dessous (moins de la moitié de ce qu'il faudrait produire en solaire) des trajectoires nécessaires pour atteindre les objectifs énergétiques fixés pour 2030 de réduction de l'utilisation des énergies fossiles.

Un espoir vient tout de même de l'évolution des technologies de panneaux photovoltaïques pour en améliorer les rendements, l'efficacité énergétique, la fiabilité et les volumes de production.

La baisse des prix des procédés peut aussi jouer un rôle-clé dans un déploiement plus massif. Mais d'autres problématiques entrent en jeu, comme la disponibilité des composants et matériaux dans un contexte de pénurie mondiale et de hausse globale des prix des ressources.

Les fermes solaires nécessitent également de la place et peuvent rencontrer de l'hostilité lorsqu'il s'agit de raser une zone boisée ou de s'implanter dans un espace naturel.