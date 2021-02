Charge sans fil à distance : Motorola montre aussi une technologie

Motorola One Hyper est le nom donné à une technologie de charge sans fil longue distance expérimentée par la marque de Lenovo.

Dans la gamme One de smartphones de Motorola (Lenovo), il y a eu le Motorola One Hyper. C'est également le nom donné à une technologie de charge sans fil à distance. Une démonstration a été faite par un responsable de Motorola, alors que Xiaomi communiquait de manière plus formelle sur sa solution Mi Air Charge.



Sur le réseau social de microblogging chinois Webio, deux smartphones qui ressemblent au Motorola Edge - mais avec d'éventuelles modifications cachées - sont chargés sans le moindre contact à des distances de 80 cm et 100 cm d'une station de charge.

Vers la fin de la vidéo, une main placée devant la station a pour conséquence d'interrompre la charge à distance simultanée des deux smartphones. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une mesure de sécurité ou d'un problème d'obstacle.

D'après GSMArena, la technologie Motorola One Hyper serait basée sur la norme Qi et avec la possibilité de recharger jusqu'à sept smartphones en simultané. Il n'y a pas d'autres détails, si ce n'est que Motorola avance qu'il s'agit de la bonne manière de faire de la charge sans fil.

Une voie à explorer qui serait donc différente de celle de Xiaomi avec sa conversion d'ondes millimétriques en énergie électrique par le smartphone après réception. Il n'est pas confirmé si un produit commercial est en vue pour Motorola.