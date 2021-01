Mi Air Charge : Xiaomi annonce de la charge sans fil sur plusieurs mètres

Une marque comme Xiaomi, et les marques chinoises en particulier, semblent avoir pour obsession d'augmenter la puissance de la charge filaire ou sans fil. Xiaomi surprend aujourd'hui en ne jouant pas sur la puissance, mais la portée de la charge sans fil en annonçant une technologie Mi Air Charge.

Pour cette charge sans fil longue distance, il est question d'un rayon de plusieurs mètres (sans plus de détails) et sans support de charge pour les smartphones compatibles. Actuellement, cette technologie serait capable de transmettre 5 watts pour un seul appareil, et avec la possibilité de charger plusieurs appareils simultanément.

Le système s'appuie sur 144 antennes disposées dans une station de charge afin de transmettre des ondes millimétriques (entre 30 et 300 GHz par définition) directement à un smartphone via beamforming (filtrage spatial). Xiaomi explique que le signal émis est converti en énergie électrique par 14 antennes à travers un circuit redresseur.

Pas pour cette année

Selon Xiaomi, sa technologie de charge est capable de détecter avec précision l'emplacement du smartphone et son efficacité n'est pas réduite par les obstacles physiques. Elle sera aussi capable de fonctionner avec des montres connectées, Xiaomi prévoyant d'autres types d'appareils compatibles.

Pour autant, aucun produit intégrant ce type de technologie ne sera commercialisé cette année. L'annonce est donc à prendre avec quelques réserves, d'autant qu'en matière de charge sans fil longue distance, il y a déjà eu des annonces sans concrétisation au final.