Chargeur universel : l'UE impose l'USB-C pour 2024

L'Union européenne trouve un accord pour le chargeur universel et l'USB-C qui deviendra obligatoire sur les appareils à partir de l'automne 2024.

Comme attendu, le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur la question du chargeur universel, avec la solution de la présence d'un port USB Type-C qui sera rendue obligatoire.

" Nous avons un accord sur le chargeur commun ! Plus d'économies pour les consommateurs européens et moins de déchets pour la planète ", a réagi le commissaire européen Thierry Breton responsable du marché intérieur.

" Nous avons fait du chargeur universel une réalité en Europe ! Les consommateurs n'auront plus à acheter un chargeur avec chaque nouvel appareil mobile ", déclare le rapporteur du Parlement Alex Agius Saliba.

L'iPhone particulièrement visé à cause du port Lightning

Les instances européennes doivent encore approuver formellement l'accord, puis il sera publié au Journal officiel de l'UE. Les dispositions prévues commenceront à être appliquées dans un délai de 24 mois pour la transposition de la directive dans les législations nationales.

Le Parlement européen détaille que les smartphones, tablettes, liseuses électroniques, appareils photo numériques, casques et écouteurs, consoles de jeu vidéo et enceintes portables rechargeables via un câble filaire devront être équipés d'un port USB Type-C quel que soit le fabricant à l'automne 2024.

Pour les ordinateurs portables, cette obligation sera effective dans les 40 mois après l'entrée en vigueur du texte. Il est en outre souligné que la vitesse de charge est harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide. " Les utilisateurs pourront charger leurs appareils à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible. "