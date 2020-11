Charli D'amelio : première à atteindre 100 millions d'abonnés sur TikTok

Alors que l'application est toujours très controversée aux USA, TikTok vient d'annoncer qu'un premier compte utilisateur vient de passer le cap des 100 millions d'abonnés.

Et c'est Charli Grace D'Amelio, une ado de 16 ans qui devient ainsi la premiere à atteindre ce chiffre impressionnant... Confirmant au passage que l'application est non seulement en hausse de popularité, mais aussi qu'elle cible un public plus jeune que les autres réseaux, notamment Facebook, de plus en plus boudé par les jeunes.

Charli Grace a publié sa première vidéo le 30 mars 2019 et il lui aura donc fallu un peu plus d'un an pour atteindre 100 millions d'abonnés, s'imposant devant les stars hollywoodiennes ou professionnels du buzz.

Pour mettre tout ça en perspective et comprendre le phénomène TikTok : il a fallu 14 ans à YouTube pour qu'une chaine réussisse à regrouper 100 millions d'abonnés...