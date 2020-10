En Chine, la 5G est coupée la nuit pour limiter la consommation électrique

La Chine est actuellement un des pays leaders en matière de 5G : le pays a dépassé il y a peu les 100 millions d'abonnés qui profitent d'un vaste réseau constitué de plus de 250 000 pylônes actifs. Mais alors que l'État Chinois affiche pour ambition d'atteindre 600 000 sites émetteurs d'ici la fin de l'année, une ombre se dresse au tableau : la consommation énergétique.

Les sites 5G se présentent ainsi comme bien plus gourmands en énergie que ce qui avait été estimé et la prolifération des antennes fait ainsi exploser les besoins en électricités pour alimenter le réseau. Alors que l'on parle de 3,5 fois la consommation d'une antenne 4G, l'opérateur chinois Unicom a décidé d'éteindre les antennes entre 21h et 9H dans la ville de Luoyang.

L'opérateur certifie que le réseau est peu utilisé la nuit, et que les clients ne devraient globalement pas être impactés. La situation en Chine fait déjà écho en France et un peu partout dans le monde : les écologistes montent ainsi au créneau pour dénoncer un gouffre énergétique qui n'offre pas d'apport suffisamment rentable pour justifier une telle empreinte carbone.