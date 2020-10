Enchère 5G jour 3 : les 11 lots sont attribués !

Les quatre opérateurs ont finalement réussi à se répartir les 11 blocs de 10 MHz de la bande 3,5 GHz avec trois jours et 17 tours d'enchère.

Après une poursuite de l'enchère 5G ce matin pour un 13ème tour et un prix unitaire de 114 millions d'euros, les opérateurs ont bataillé durant cinq tours supplémentaires ce mercredi.

Au tour 17, avec un prix du bloc de 126 millions d'euros, les quatre opérateurs ont réussi à se répartir les 11 blocs mis aux enchères, mettant dès à présent fin au processus.

La répartition des blocs est la suivante :

L'enchère pour les fréquences de la bande 3,5 GHz va donc représenter un montant de 2,786 milliards d'euros à débourser par les quatre acteurs en comptant le bloc de 50 MHz obtenu pour 350 millions d'euros par chacun des opérateurs et les 11 blocs de 10 MHz de l'enchère.

Orange remporte le plus gros morceau avec un bande passante de 90 MHz, suivi de SFR avec 80 MHz et Bouygues Telecom et Free Mobile, chacun récupérant 70 MHz. Le processus n'est pas tout à fait terminé puisqu'il y aura encore durant le mois d'octobre une "enchère de positionnement" pour déterminer les positions de chacun dans la bande de fréquences.

Ce n'est qu'ensuite que l'Arcep, régulateur du secteur des télécommunications, délivrera les autorisations d'utilisation des fréquences qui permettront de lancer les offres commerciales 5G que les opérateurs vont sans doute dévoiler dans très peu de temps désormais.

A moins de 3 milliards d'euros, l'enchère française se situe bien en-dessous des enchères italiennes et allemandes et respecte le souhait de l'Arcep de laisser une marge de manoeuvre financière pour assurer l'investissement dans les réseaux fixes et mobiles.

Le gouvernement aurait sans doute préféré pouvoir obtenir plus de cette redevance mais doit aussi composer avec les impératifs de déploiement dont il a lui-même imposé une partie du cadre avec le New Deal Mobile de 2018.

L'ouverture de la 5G en France va arriver au moment où les fabricants commencent à proposer des smartphones compatibles en milieu de gamme avec de premiers modèles démarrant vers 300 à 400 €, voire un peu moins.