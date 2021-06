La Chine envoie demain trois taïkonautes vers sa nouvelle station spatiale

Shenzhou 12 est le nom de la prochaine mission spatiale habitée chinoise. Elle décollera demain depuis la base de lancement de Jiuquan dans le désert de Gobi au nord-ouest de la Chine à 9h22 heure locale (jeudi 17 juin à 3h22 heure de Paris) avec une fusée Longue Marche 2F.

Cette mission est composée de trois astronautes chinois - ou taïkonautes - qui vont rejoindre le premier module Tianhe de la nouvelle station spatiale chinoise en orbite terrestre basse en cours de construction (trois modules au final).

Le mois dernier, un vaisseau cargo Tianzhou-2 s'est amarré avec succès à Tianhe avec notamment à bord deux combinaisons spatiales pour des sorties extravéhiculaires.

crédits : China Manned Space

Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo vont séjourner à bord du module Tianhe pour une durée de trois mois, ce qui constituera le plus long séjour spatial à ce jour pour un astronaute chinois. Pour la Chine, la dernière et sixième mission spatiale habitée Shenzhou 11 remonte à fin 2016 et avait duré un mois pour deux taïkonautes.

Shenzhou 12 est la troisième des onze missions prévues pour finaliser la construction de la nouvelle station spatiale de la Chine.