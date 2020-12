Ordinateur quantique : une équipe chinoise revendique l'avantage quantique

Une équipe de chercheurs chinois atteint l'avantage quantique. Un calcul quantique en 200 secondes contre une estimation à 2,5 milliards d'années avec le plus puissant supercalculateur chinois.

Un calcul quantique effectué en quelque 200 secondes, alors qu'avec le supercalculateur Sunway TaihuLight le plus puissant de Chine (et 4e dans le classement mondial TOP500) il aurait fallu pour son équivalent la bagatelle de 2,5 milliards d'années.

C'est l'avantage quantique atteint par une équipe de chercheurs chinois de l'Université de sciences et technologie de Chine (USTC) à Hefei. Une dénomination d'avantage quantique qui est préférée à celle de suprématie quantique.

Nature explique que lorsque les chercheurs de Google avaient annoncé l'année dernière la toute première démonstration de l'avantage quantique, c'était avec une puce quantique Sycamore de 53 qubits et des circuits supraconducteurs.

Pour les chercheurs chinois, l'expérience a été bien différente en s'appuyant sur des photons - et non des électrons - avec un instrument Jiuzhang et des circuits optiques. Une utilisation pour un échantillonnage gaussien de bosons.

Partie de Jiuzhang (crédit : China Daily / Xinhua)

Très loin de machines quantiques pour résoudre des problèmes pratiques

" Nous avons montré que nous pouvons utiliser les photons, l'unité fondamentale de la lumière, pour démontrer une puissance de calcul quantique bien au-delà de l'équivalent classique ", déclare Jian-Wei Pan de l'USTC.

Il assure que le calcul effectué peut avoir des applications pratiques potentielles dans la théorie des graphes, la chimie quantique et le machine learning. Un gros hic toutefois, l'instrument chinois n'est pas programmable, contrairement à Sycamore de Google.

Les experts du domaine ne remettent en tout pas en cause la première démonstration de l'avantage quantique en utilisant la lumière ou la photonique.

Si la comparaison entre l'expérience de Google et celle des chercheurs chinois est sujette à caution, China Daily écrit : " Jiuzhang, qui utilise 76 photos en qubits, est environ 10 milliards de fois plus rapide que l'ordinateur de 53 qubits développé par Google. " En soulignant que Sycamore n'a jamais servi pour de l'échantillonnage de bosons…