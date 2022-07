La Chine a choisi l'astéroïde qu'elle va tenter de dévier

Tout à sa recherche de conquête spatiale et de missions avancées, la Chine souhaite lancer une mission qui cherchera à dévier la trajectoire d'un astéroïde pour écarter un danger d'impact avec la Terre et peut-être, à plus long terme, pouvoir déplacer un objet céleste sur une orbite favorable à l'exploitation de son contenu.

La mission de déviation d'un astéroïde, déjà évoquée au mois de mai, s'est trouvée une cible : 2020 PN1, objet céleste de 30 à 40 mètres de diamètre croisant ponctuellement l'orbite terrestre.

Le projet s'est cristallisé autour d'un lancement en 2026 de deux équipements : un impacteur et un orbiteur lancé par une fusée Longue Marche 3B pour une double mission d'observation et d'impact cinétique.

Des technologies chinoises pour dévier un asteroïde

Elle couple en un unique ensemble l'équivalent des missions DART de la NASA, qui prévoit une collision avec Dimorphos un peu plus tard cette année, et HERA de l'ESA chargée d'observer ensuite le comportement de Didymos et de l'astéroïde Dimorphos auquel il est lié.

Avant de mener à bien la mission visant 2020 PN1, la CNSA (agence spatiale chinoise) veut d'abord développer une plate-forme de surveillance des menaces représentées par les objets célestes proches susceptibles de percuter la Terre et de valider les procédures à mener en cas de danger direct.

La Chine sera bien occupée ces prochaines années avec les missions Tianwen-2 de récupération d'échantillons depuis un objet céleste proche de la Terre, puis Tianwen-3 de récupération d'échantillons du sol martien avec retour vers la Terre...si possible avant la NASA et l'ESA.