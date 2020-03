Chine : une reconnaissance faciale continue d'identifier les utilisateurs portant des masques

Hanwang Technology Ltd, une société chinoise a récemment annoncé qu'elle était en mesure d'identifier des personnes via une nouvelle intelligence artificielle liée à de la reconnaissance faciale, et ce, alors même que les personnes portent des masques couvrant plus de la moitié de leur visage.

Depuis décembre et l'apparition du Coronavirus en Chine, le port de masque déjà très pratiqué dans le pays auprès des personnes malades a littéralement explosé. Le port du masque est obligatoire à l'extérieur sur décision du gouvernement afin de limiter la propagation du virus.

Hanwang Technology a donc adapté son logiciel de reconnaissance faciale qui peut, s'il est associé à un capteur de température, mesurer la température corporelle d'un corps et identifier la personne même sous son masque. Cette technologie est particulièrement intéressante dans cette situation épidémique puisqu'il est ainsi facile de cibler les tests complémentaires auprès de personnes ne s'étant pas encore déclarées malades.

Le taux de réussite revendiqué par le système est de 95% contre 99.5% sur les sujets sans masques. Mieux encore, le système peut identifier jusqu'à 30 personnes en moins d'une seconde, et il est donc possible de surveiller ainsi des foules entières en très peu de temps.

Le système est actuellement utilisé par le gouvernement à Pékin et auprès de divers clients. La technologie de Hanwang Technology Ltd devrait par ailleurs être prochainement installée dans 20 provinces et d'autres pays. Ce système permet également de s'assurer que les personnes assignées à domicile respectent bien leur quarantaine.