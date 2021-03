Chrome : HTTPS par défaut dans l'omnibox

Ce sera prochainement HTTPS d'abord et par défaut avec une URL incomplète saisie dans l'omnibox de Google Chrome.

L'omnibox est le nom donné à la barre d'adresse à usage multiple du navigateur Google Chrome. Actuellement, quand un utilisateur saisit une URL dans l'omnibox sans spécifier un protocole comme avec " example.com ", la navigation se fait vers http://example.com.

Google prévoit de modifier un tel comportement afin d'utiliser par défaut le protocole sécurisé HTTPS pour la navigation. Quand une telle fonctionnalité pour l'omnibox sera activée, la navigation dans l'exemple précédent se fera ainsi vers https://example.com.

Bien évidement, cela ne sera possible que si HTTPS pour l'URL souhaitée est disponible et a été implémenté. Dans le cas contraire et après un délai imparti, ce sera tout de même un retour à l'URL en HTTP.

Il ne s'agira donc pas d'une solution intransigeante comme dans le cadre de l'extension HTTPS Everywhere. Elle fait l'objet d'un test auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs avec Chrome 89, avant d'être lancée pour tous dans Chrome 90.