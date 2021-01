Google Chrome : vers un accès simplifié aux fonctionnalités expérimentales

Avec le navigateur Chrome de Google, les utilisateurs avancés connaissent les flags (chrome://flags) qui sont des fonctionnalités expérimentales. Elles sont susceptibles de devenir des fonctionnalités à part entière au sein du navigateur, même si certaines peuvent aussi être abandonnées en chemin.

Google a manifestement l'intention de faciliter l'accès à certaines fonctionnalités expérimentales par l'entremise des Chrome Labs. Un tel ajout a été repéré dans Chrome Canary. L'activation des Chrome Labs passe actuellement par... les flags avec chrome://flags/#chrome-labs.



Il est pour le moment proposer de tester une fonctionnalité Reading List pour l'ajout d'un onglet à une liste de lecture par clic droit ou l'étoile des favoris, et Tab Search pour l'ajout d'une recherche dans les onglets depuis la barre des onglets.



Reading List et Tab Search sont donc aussi disponibles directement depuis les flags (chrome://flags/#read-later et chrome://flags/#enable-tab-search), mais Chrome Labs permet de les mettre en avant et en facilite ainsi l'accès.

À noter que Mozilla réfléchit pour Firefox à des sortes de flags ou expériences.