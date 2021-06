Chrome OS : une mise à jour toutes les quatre semaines

Avec une mise en œuvre à partir de la version 94 prévue en septembre prochain, le cycle de publication actuel de six semaines pour le navigateur Chrome va passer à quatre semaines. Google avait fait cette annonce en mars dernier et avait précisé à l'époque que des informations concernant Chrome OS - basé sur Google Chrome - seraient communiquées ultérieurement.

Pour le système d'exploitation du Chromebook, le choix a été fait d'adopter également un cycle de publication de quatre semaines.

" Afin de proposer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs tout en continuant de donner la priorité aux piliers clés de Chrome OS - sécurité, stabilité, vitesse et simplicité - Chrome OS passera à un canal stable de quatre semaines à partir de la version M96 au quatrième semestre 2021. "

Google ajoute que dans le but de se caler sur les numéros de version du navigateur Chrome, il n'y aura pas de version M95 de Chrome OS. Après la version M94 en octobre, ce sera directement une version M96.

Pour les entreprises et les utilisateurs dans le secteur de l'éducation, Chrome OS introduira un nouveau canal avec un rythme de publication de six mois qui sera plus amplement détaillé prochainement.