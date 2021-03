Chrome : Google accélère le rythme de publication des mises à jour

Pour ses mises à jour majeures, le navigateur Chrome de Google passera d'un cycle de publication actuel de six semaines à quatre semaines. Un rythme soutenu qui a notamment été adopté depuis début 2020 par Mozilla pour Firefox.

Ce changement pour Chrome prendra effet au troisième trimestre 2021 et à partir de la version 94 du navigateur dont la publication est prévue pour le 21 septembre. Le but sera de proposer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

Google ajoute en outre une nouvelle option Extended Stable avec des mises à jour majeures toutes les huit semaines. Elle se destine en particulier aux administrateurs dans les entreprises et pour ceux désireux de disposer de davantage de temps avec la gestion des mises à jour.

Avec l'option Extended Stable (ou version stable étendue), les mises à jour de sécurité seront publiées toutes les deux semaines pour les corrections importantes, mais sans les nouvelles fonctionnalités ou tous les correctifs de sécurité reçus dans l'option sur quatre semaines.

Pour Chrome OS, Google souligne également son intention de prendre en charge plusieurs options pour les versions stables et communiquera ultérieurement des informations à ce sujet pour les administrateurs Chrome OS.

Reste à savoir si le choix de Google d'un cycle de publication de quatre semaines avec Chrome (et l'option Stable Extended) aura un impact pour les autres navigateurs à base Chromium. Il n'y a pas d'obligation en la matière.