Google Chrome s'attaque (aussi) au spam des notifications

Après Firefox, c'est Google Chrome qui va s'attaquer au spam des notifications et pour réduire la nuisance des demandes d'autorisation des sites.

Avec la prochaine version 80 de Google Chrome, les demandes d'autorisation de notification des sites seront moins susceptibles de perturber la navigation de l'utilisateur. Aussi bien sur ordinateur que sur mobile, Google s'attaque ainsi à ce spam des notifications comme vient de le faire Mozilla avec Firefox 72.

Sur ordinateur, un discret signalement sera proposé via une icône en forme de cloche à droite dans la barre d'adresse et où il sera possible de gérer les demandes. La mise en pratique sera légèrement différente sur mobile.



Contrairement à Firefox, ce sera d'abord à l'utilisateur d'activer manuellement cette nouveauté dans les paramètres. Dans certains cas, il y aura toutefois une activation automatique. En l'occurrence, pour les utilisateurs qui bloquent souvent des notifications ou pour des sites avec un taux d'acceptation " très bas " des notifications.



Google n'entre pas dans les détails, mais des informations seront ultérieurement proposées dans un rapport sur l'expérience de l'utilisateur avec Chrome.

Toujours sans entrer dans les détails, Google prévient par ailleurs que plus tard dans l'année, des mesures supplémentaires devraient être activées contre les sites web ayant recours de manière abusive à des notifications, comme pour les publicités voire à des fins malveillantes.