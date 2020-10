Le Chromebook Asus C423 à 279 € seulement, mais aussi OnePlus Nord, AirPods Pro ...

En ce premier jour de télétravail obligatoire pour tous les salariés pour qui c'est possible, le Chromebook Asus 423 est un très bon outil de travail grâce à sa bonne fiche technique et à son petit prix !

Le bon plan du jour concerne le Chromebook Asus C423 qui est équipé d'un écran tactile LCD de 14 pouces en Full HD (1920 pixels x 1080 pixels) avec bordures ultra-fines pour une meilleure expérience utilisateur. Cet Asus exploite un SoC Intel Celeron N3550 accompagné de 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne EMMC. L'interface est ChromeOS.

Ce Chromebook est doté d'une batterie de 38 Wh qui permet une autonomie d'environ 10 heures, ce qui permet une journée complète de travail, y compris à l'extérieur ! Enfin, au niveau de la connectique, on trouve deux ports USB-C, un lecteur de carte microSD, deux ports USB 3.1 et un port pour une prise jack.

Vous pourrez profiter du Chromebook Asus C423 à 269 € seulement au lieu de 379 € chez Amazon !

Voici la liste non exhaustive des promotions de la journée :

