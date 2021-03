Chrome OS : Google annonce une flopée de nouveautés

Pour le Chromebook, Chrome OS va profiter d'une série de nouveautés et renforce ses liens avec les smartphones Android.

Google célèbre un anniversaire, celui des 10 ans du Chromebook. Pour l'occasion, plusieurs nouveautés pour Chrome OS sont dévoilées. Parmi celles-ci, un nouveau centre de contrôle Phone Hub pour profiter de fonctionnalités du smartphone Android depuis le Chromebook.

Répondre aux SMS, vérifier le niveau de batterie et l'état du réseau mobile, activer un point d'accès mobile et le localiser, afficher les deniers onglets Chrome ouverts sur le smartphone sont parmi les exemples cités avec Phone Hub.



Google souligne également l'activation de la fonctionnalité Wi-Fi Sync sur davantage d'appareils et pour permettre la connexion à des réseaux Wi-Fi de confiance déjà configurés et utilisés sur le smartphone Android et d'autres appareils Chrome OS (avec une connexion au même compte Google).

Au cours des prochains mois, un ajout notable à Chrome OS sera Nearby Share pour le partage de proximité entre des Chromebooks et d'autres appareils Android et Chrome OS. Une possibilité assimilable à AirDrop du côté d'Apple.

Pêle-mêle, Google va également ajouter un nouvel outil de capture d'écran, un espace Tote pour le stockage des fichiers importants à retrouver rapidement, tandis que le presse-papiers ou encore les bureaux virtuels vont connaître des améliorations.

Les nouveautés pour Chrome OS sont présentées ici. Google indique qu'au cours de cette année, une cinquantaine de nouveaux modèles de Chromebooks seront lancés.