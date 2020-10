Windows 10 sur Chromebook avec Parallels Desktop

C'est la concrétisation d'une annonce qui avait été faite en juin dans le cadre d'un partenariat entre Parallels et Google pour apporter les applications Windows sur des appareils Chromebook Enterprise (et les clients Chrome Enterprise).

Parallels a lancé cette semaine sa solution Parallels Desktop pour Chromebook Enterprise - pour les entreprises - qui est disponible au prix de 59,99 € par an et par utilisateur. Il s'agira ainsi avec Chrome OS de démarrer l'exécution d'une version complète de Windows 10 dans une machine virtuelle.

Un presse-papiers partagé permet de copier-coller du texte et des images entre Windows et Chrome OS. Parallels souligne également des fonctionnalités comme la possibilité d'imprimer à partir d'applications Windows sur des imprimantes Chrome OS partagées ou uniquement disponibles pour Windows 10.



Parallels Desktop pour Chromebook Enterprise se destine à des Chromebooks équipés d'un processeur Intel Core i5 ou i7, 8 Go ou 16 Go de RAM, SSD de 128 Go ou plus. Il faut en outre bien évidemment une licence Windows 10.

Rappelons que Google propose une liste de Chromebooks estampillés Enterprise.