Chromebook : Google planche sur le support de Steam pour Chrome OS

Steam sur Chrome OS… rien de sensationnel dans la mesure où Chrome OS - avec sa propre version du noyau Linux - est en capacité de prendre en charge des applications Linux et que Steam dispose d'un client Linux.

Reste que d'après une information obtenue par Android Police auprès de Kan Liu, un responsable produit pour Chrome OS, Google travaille sur un support officiel de Steam sur Chrome OS en tirant donc parti de la compatibilité Linux du système d'exploitation du Chromebook.

Il s'agirait donc de bien plus qu'un hack, sans que l'on ne sache toutefois si ce support de la plateforme de gaming se fait dans le cadre d'un travail mené de concert avec Valve. En outre, il se pose la question de savoir si un Chromebook est susceptible de proposer une expérience convenable.

Apparemment, Kan Liu mise sur l'arrivée de Chromebooks plus puissants et en particulier avec des processeurs AMD, en plus d'optimisations nécessaires et propres à Chrome OS. Sans s'attendre évidemment à du gaming comme sur une configuration de PC portable dédié.

Finalement, l'aspect étonnant de cette information est à replacer dans le contexte de Stadia. Un Chromebook est en l'état un bon réceptacle pour le service de cloud gaming de Google. Mais après tout, ce ne serait pas la première fois que les choix stratégiques de Google laissent dubitatifs...