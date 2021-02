Il se vend actuellement deux fois plus de Chromebooks que de Mac

Selon les données rapportées par le cabinet d'analyses IDC, il se vendrait aujourd'hui deux fois plus de Chromebooks que de Mac. Une situation inédite dopée par la crise sanitaire mondiale et le recours massif au télétravail.

ChromeOS aurait ainsi dépassé MacOS dans les ventes mondiales d'ordinateurs et l'OS de Google représenterait désormais 14,4% de parts de marché contre 7,7% pour Apple. Une situation qu'Apple réussit à limiter par la sortie de ses nouveaux MacBooks dotés de puces M. On note d'ailleurs qu'Apple profite d'un succès inhabituel puisque les performances de ses nouveaux appareils incitent davantage les utilisateurs à franchir le pas ou à renouveler leur ancien matériel...

Microsoft reste leader avec 76,7% de parts de marché au dernier trimestre. Le marché du PC a connu un rebond l'année passée et ce sont les Chromebooks qui en ont profité le plus, notamment du fait de prix très agressifs. La crise sanitaire a dopé la vente de matériel pour favoriser le télétravail et l'enseignement à distance, ou plus largement pour permettre aux individus de conserver un lien avec leurs proches autrement que par un smartphone.