Un Chromecast avec Google TV moins cher se précise

Une certification par la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis laisse supposer que Google devrait bientôt annoncer une nouveau Chromecast avec Google TV. Sans pour autant s'attendre à une montée en gamme.

Dans les documents, il n'est pas explicitement fait allusion au dongle HDMI avec interface Google TV, mais un appareil sans fil sous la référence G454V comme nom de modèle. Il est décrit avec connectivité Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth LE.

Pour l'équipement de test, il est signalé une connexion directe à un moniteur sans l'ajout d'un câble intermédiaire et avec une alimentation par câble USB, une télécommande sans fil. Il est en outre évoqué un flux vidéo 1080p à 60 Hz.

Pour inonder le marché avec une solution plus abordable ?

Ces éléments et d'autres aiguillent vers le Chromecast HD avec Google TV. En début d'année, Protocol avait révélé que Google travaille au développement d'un tel dispositif au nom de code Boreal. Sans la prise en charge de la 4K HDR, il serait moins cher que le Chromecast avec Google TV actuel.

Google commercialise le Chromecast avec Google TV au prix standard de 69,99 €. Il peut toutefois être trouvé sous la barre des 60 € chez divers revendeurs en ligne.

Pour le Chromecast HD avec Google TV, Protocol avait mentionné un CPU Amlogic S805X2 (quadcore) et un GPU Mali-G31 apportant la prise en charge du codec vidéo AV1, et a priori toujours 2 Go de RAM mais sans indice pour le stockage (actuellement de 8 Go).