ChromeOS : Google cherche à séparer l'OS du navigateur Chrome

Jusqu'à présent, ChromeOS portait bien son nom : il s'agissait d'un OS complet gravitant autour du navigateur Chrome. Si bien que sur les premiers chromebooks, il était tout simplement impossible de quitter le navigateur.

Mais au fil des années, Google a offert un bureau à son OS, un système applicatif complet en dehors du navigateur, mais les choses vont aller un peu plus loin.

Google serait ainsi en train de restructurer tout son système à en croire le répertoire de développement de Chromium OS. Il est ainsi question d'ajouter une option permettant de choisir le navigateur par défaut au sein d'un Chromebook : le navigateur Chrome serait ainsi dissocié du reste du système. Il est ainsi évoqué la possibilité de sélectionner Lacros, une version spécifique de Chrome.

Pourquoi proposer ce fractionnement ? Et bien tout simplement parce que Google souhaiterait permettre aux utilisateurs de profiter des dernières mises à jour de Chrome en temps et en heure, sans avoir à pousser une mise à jour trop lourde visant tout son système Chromium. OS et navigateur pourraient se mettre à jour de façon indépendante et donc plus rapidement.

Pour la marque, il s'agirait aussi de proposer un environnement plus ouvert afin de toucher plus d'utilisateurs. Certains utilisateurs rebutés par Chrome pourraient ainsi pencher pour un Chromebook s'il leur est permis d'installer leur navigateur Internet fétiche.