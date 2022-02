OCS et chronologie des médias : une fenêtre de 6 mois comme Canal+

Le bouquet de chaînes cinéma et séries OCS a signé un accord avec les organisations du cinéma français représentées par le BLIC (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et l'ARP (Auteurs Réalisateurs Producteurs).

Cet accord porte sur la période 2022-2024 avec un investissement minimum garanti de 60 millions d'euros dans le cinéma français et européen, soit au moins 18 % des ressources d'OCS. L'accord prévoit par ailleurs une contribution dite importante en faveur des préachats de films français.

Avec et dans la continuité de l'accord sur la nouvelle chronologie des médias, OCS va pouvoir proposer des films 6 mois après leur sortie en salle, comme c'est également le cas pour Canal+. Pour Netflix, c'est une fenêtre qui a été ramenée à 15 mois au lieu de 36 mois précédemment.

Pour les plateformes Disney+ et Amazon Prime Video qui n'ont pas signé d'accord avec les organisations du cinéma français, c'est une fenêtre de 17 mois.

Dans un climat de rumeurs

L'annonce d'OCS intervient dans un contexte de rumeurs autour d'une possible vente par Orange (Canal+ est un actionnaire minoritaire) et alors que l'accord avec HBO arrive bientôt à échéance. Ce dernier permet à OCS de proposer l'intégralité des films et séries HBO en exclusivité.

Mais avec le service HBO Max dans la SVOD qui s'étend en Europe et n'a pas encore débarqué en France...