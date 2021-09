HBO Max arrive en Europe le 26 octobre

WarnerMedia a dévoilé la date précise des débuts de HBO Max en Europe. Une plateforme de streaming vidéo avec des marques comme HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et autres.

Ce sera le 26 octobre prochain au Danemark, en Finlande, Norvège, Suède ainsi qu'en Espagne et Andorre. En 2022, le déploiement concernera la Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie.

D'autres lancements sont également prévus l'année prochaine, mais ils ne sont pas détaillés et il n'est pas fait mention de la France.

Actualité publiée le 1er septembre 2021

Proposé par WarnerMedia (filiale de AT&T), le service de vidéo à la demande par abonnement HBO Max a été lancé aux États-Unis en mai 2020 à un prix de 14,99 $ par mois. Une offre à 9,99 $ par mois est venue se greffer en juin dernier avec la présence de la publicité, une qualité uniquement 1080p et l'absence du téléchargement pour une consultation hors ligne.

Récemment, HBO Max a été déployé dans près d'une quarantaine de pays en Amérique latine et aux Caraïbes, et avec notamment l'annonce de la diffusion des matchs de la Ligue des champions de l'UEFA au Brésil et au Mexique. Un forfait standard (trois utilisateurs simultanément ; HD et 4K) et un forfait mobile (un seul utilisateur) sont proposés.

À l'occasion du festival Séries Mania à Lille, WarnerMedia a confirmé la poursuite du déploiement de la plateforme HBO Max à l'international avec une arrivée en Europe dès cet automne. L'Espagne et les pays nordiques sont concernés.

Le flou pour la France

En 2022, HBO Max signera son arrivée au Portugal, ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est pour un total de 14 nouveaux pays. La plateforme de streaming devrait ainsi être présente dans une vingtaine de marchés en Europe, en soulignant qu'il n'est pas fait mention d'une date de lancement en France pour le moment.

Un lancement de HBO Max en France devra tenir compte du contexte du contrat entre OCS et HBO pour la diffusion des films et séries du groupe.

Pour la fin de l'année, AT&T table sur 70 millions à 73 millions d'abonnés à HBO Max.