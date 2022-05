Cinq Jours 5G avec Orange : des bons plans sur les smartphones et sur les forfaits mobiles 5G !

Du 5 au 9 mai 2022, Orange lance l'opération "Cinq jours 5G" pendant laquelle vous pourrez acquérir un nouveau mobile 5G avec un forfait à prix réduit. De plus, l'opérateur vous propose de reprendre votre ancien smartphone avec un bonus à valoir sur les 5 meilleurs smartphones compatibles 5G :

Vivo V21

OnePlus Nord 2

Pixel 6

Pixel 6 pro

Motorola G50

Vous pouvez consulter la liste des téléphones portables compatibles 5G en promotion directement sur ce lien, en sélectionnant bien dans la colonne de gauche "Cinq Jours 5G".

Orange propose en outre un code de réduction qui vous fait profiter 5 € de réduction par mois, en plus des 20 € de rabais par mois pendant 12 mois sur ses forfaits mobiles 5G, soit -25 € par mois la première année ! Il suffit de sélectionner le forfait mobile 130 Go 5G ou 200 Go 5G et d'indiquer le code 5J5GMAI avant de finaliser votre commande.

Résumons un peu ce que nous offrent les forfaits mobiles 5G 130 Go et 200 Go :

130 ou 200 Go de données mobiles en France en 5G

de données mobiles en France en 5G Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles Europe, USA, Canada pour le forfait 200 Go

100 Go de data utilisables en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

de data utilisables en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM Multi Sim (Frais d'activation 10 €)

Prêt Top Smartphone pour le 200 Go





Le forfait mobile 5G 130 Go est au prix de 24,99 € avec le code 5J5GMAI, puis 44,99 € par mois après 1 an avec un engagement de 24 mois.

Le forfait mobile 5G 200 Go est au prix de 44,99 € avec le code 5J5GMAI, puis 64,99 € par mois après 1 an avec un engagement de 24 mois.

Et si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile 5G, n'oubliez pas de consulter également notre bon plan de ce jour chez les concurrents avec les meilleurs forfaits mobiles 5G disponibles.