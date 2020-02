Citroën AMI : le véhicule électrique sans permis à bas prix vendu chez Fnac Darty

La marque Citroën fait le pari du lancement d'un véhicule électrique léger en passant par le segment peu usité du véhicule sans permis. Avec un design simplifié, une motorisation légère et une vocation purement citadine, la Citroën AMI peut être proposée à un tarif bas, à l'achat comme en location longue durée.

Ce qui était l'AMI One Concept devient l'AMI - 100% ëlectric, un petit véhicule de deux places seulement pouvant être conduit dès l'âge de 14 ans du fait d'une petite motorisation (vitesse maxi 45 km/h) alliée à une légère batterie électrique (5,5 kWh) qui assurera une autonomie limitée à 70 kilomètres mais permettra dans le même temps une recharge complète en seulement 3 heures sur une prise classique de 220 Volts, et encore moins depuis une Wall Box ou une borne électrique.

La Citroën AMI est avant tout et uniquement pensée pour réaliser des trajets en ville où elle pourra se faufiler et se garer partout du fait de ses 2,41 m de longe pour 1,39 m de large.

A défaut d'un grand confort, l'habitacle joue la carte de la fonctionnalité avec des espaces de rangement et une bonne luminosité apportée par ses multiples panneaux de verre et la présence d'un système de chauffage.

On notera l'ouverture spéciale des vitres rappelant la 2CV tandis que la prise de recharge est cachée dans un compartiment côté passager. Beaucoup d'éléments sont symétriques ou identiques dans l'AMI pour en réduire le coût : pare-chocs avant / arrière et bas de caisse sont identiques, et le véhicule utilise une même portière pour le conducteur et le passager, avec une ouverture inversée (habituelle côté passager, vers l'avant côté conducteur).

Citroën n'oublie pas la personnalisation même si elle se limite essentiellement à la décoration. Côté prix, la Citroën AMI est proposée à 6000 €, prime de 900 € déduite ou bien en LLD 48 mois pour 19,99 € / mois, après un premier loyer de 2644 €.

Au-delà de l'acquisition directe, d'autres scénarios sont imaginés comme l'auto-partage et la location, ponctuelle ou régulière. Et l'on notera que le véhicule sera aussi distribué via Fnac et Darty.

Elle sera en démonstration dans une trentaine de magasins à partir du printemps et complètera l'offre de mobilité électique urbaine des deux enseignes. Citroën concentre ainsi avec son AMI tout un ensemble d'expériences en matière de mobilité urbaine, de proposition décalée et de commercialisation de son offre.