La Citroën ë-C4 enfin exposée au grand jour

Deux mois après sa présentation, la Citroën ë-C4 électrique demeurait un mystère sur de nombreux points comme son prix, ses finitions ou encore sa date de sortie. Ces informations ont finalement été révélées, on apprend ainsi que le véhicule est éligible au bonus écologique de 7000 euros, et qu’il aura 5 types de finition différentes. On en apprend également plus sur sa date de sortie.

Côté finition, le véhicule se démarquera selon plusieurs types, l’entrée de gamme « Live » comprend tout l’équipement de base y compris la climatisation. De son côté, la version « Feel » mise sur le look avec des roues de 18 pouces. Sa variante « Feel Pack », offre une touche de confort supplémentaire avec des sièges Advanced Comfort et un affichage tête haute couleur. Enfin, la version haut de gamme « Shine » propose davantage d’aides à la conduite. Sa variante « Shine Pack » inclura des sièges avant chauffants, un système hifi et une conduite semi-autonome de niveau 2 grâce au Highway Driver Assist. À vous de choisir en fonction du montant que vous souhaitez investir dans votre véhicule.

La Citroën ë-C4 débutera ses prix à partir de 35 600 euros, sans compter le bonus écologique qui fait directement chuter le prix à 28 600 euros. Le véhicule électrique devrait être visible dans les points de vente Citroën d’ici la fin de l’année 2020, il ne reste donc plus longtemps à attendre.