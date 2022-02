Grosse réduction sur le clavier gamer Corsair K60 Pro, accompagné de notre sélection (RAM, PC, gaming)

Aujourd'hui, on a encore dégoté des pépites niveaux bons plans comme le clavier gamer Corsair K60 Pro qui profite d'une belle réduction. À la fin, on fait part de notre sélection des meilleurs bons plans du jour.

Commençons avec le clavier gamer Corsair K60 Pro qui voit son prix se réduire chez Amazon.

Il est doté de switchs 100 % Cherry Viola permettant une durée de vie exemplaire et un temps de réponse très rapide. Il est pourvu d’un châssis en aluminium brossé et anodisé en noir qui lui donne un look moderne et élégant avec une durabilité prolongée.

Le logiciel Corsair iCUE s'associe au clavier et offre la possibilité de contrôler l’éclairage dynamique intense, de programmer des macros et de synchroniser les lumières. Plusieurs profils sont préconfigurés comme pluie, arc-en-ciel ou encore impulsion de couleur.

Sur Amazon, le clavier Corsair K60 Pro est au prix préférentiel de 99,95 € au lieu de 149,99 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

PC portable

Asus TUF516 DASH à 1100 € chez Rueducommerce (15,6", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)

HP Omen 16 à 1100 € chez la Fnac (16,1", Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD, RX 6600M)





Clavier

Logitech G915 TKL à 161 € avec le code RENATA (Topachat.com)





PC

HP 21-b0059nf à 349 € chez Boulanger (20,7", J5040, 8 Go RAM, 256 Go SSD)





Son

RAM

Accessoire PC





Et d'autes bons plans sont disponibles comme Orange avec un prix indécent pour son offre fibre + forfait 70 Go ou encore sur notre top trois avec le PC portable HP Omen, les écouteurs JBL Tune 11 et le casque Corsair HS600.