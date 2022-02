Très belle prise aujourd'hui avec le PC portable HP Omen, les écouteurs JBL Tune 11 et le casque Corsair HS600

Commençons avec le PC portable HP Omen 16-c0100nf qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site de la Fnac.

Ce dernier est équipé d'une dalle de 16,1" avec une définition de 2560 x 1440 pixels avec un filtre anti reflet pour améliorer votre visionnage. Le PC portable dispose du processeur AMD Ryzen 7 5800 H avec 16 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage en SSD.

Vous profitez aussi de la carte graphique AMD Radeon RX 6600M avec 8 Go de mémoire dédiée. Du côté de la connectique, le PC est doté d'un port Ethernet, de deux ports USB et d'un port HDMI. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Sur Le site de la Fnac, le PC portable HP Omen 16-c0100nf est au prix de 1100 € au lieu de 1750 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite aux les écouteurs JBL Tune 115 TWS qui sont de type intra-auriculaire et sont pourvus d'un diaphragme de 5,8 mm. De plus, vous pouvez contrôler la musique directement sur les écouteurs avec le bouton marche / arrêt ou répondre / terminer. Les JBL Tune 115 sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.0 et bénéficient de l'effet sonore Pure Bass.

Au niveau de l'autonomie, vous profitez de 6 heures de lecture continue pour chaque écouteur, et avec le boitier, vous bénéficiez de 21 heures supplémentaires. Trois tailles d'embout différentes sont fournies pour s'adapter à toutes les morphologies.

Les écouteurs JBL Tune 115 TWS sont à 45 € au lieu de 100 € avec le code AFFAIRE10 et la livraison gratuite sur le site de Cdiscount.



Finissons avec le casque Corsair HS60 qui profite de 30 % de réduction sur Amazon.

Les oreillettes ajustables sont rembourrées de mousse à mémoire de forme qui offrent un confort idéal lors de vos sessions de jeu. Elles sont dotés de transducteurs en néodyme de 50 mm avec un son surround 7.1 qui couvre tous les sons sur un champ de bataille et rendent l'expérience immersive.

Le microphone unidirectionnel est totalement amovible et réduit le bruit ambiant pour offrir des conversations claires. Le casque est compatible sur toutes les plateformes comme PC, PS4, Xbox One, Switch et même sur les smartphones.

Sur Amazon, le casque Corsair HS60 est au prix réduit de 50 € au lieu de 70 € avec la réduction de bruit.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Free Mobile qui lance un superbe forfait mobile 100 Go à moins de 9 € par mois ou encore la chute de prix sur les smartphones Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Pro 5G pour leur lancement.