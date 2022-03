Grosse sélection du jour avec le clavier Logitech G915 Lightspeed accompagné de casques, écouteurs, clavier...

Aujourd'hui, le clavier Logitech G915 Lightspeed profite d'une belle réduction sur le site de Topachat.

Il est doté de switchs GL Tactile qui disposent d'une course tactile afin de ressentir précisément le moment de l'activation rendant le clavier rapide. Il possède un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. Le clavier est équipé de cinq touches macro qui permettent de gagner en rapidité et en efficacité. Pour finir, avec sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth, vous pouvez être branché sur deux périphériques simultanément.

Le clavier Logitech G915 Lightspeed est au prix de 154 € au lieu de 220 € avec le code CAPSULE sur le site de Topachat.





