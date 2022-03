Le Logitech G512, la Ender-3 V2, le HyperX Cloud II, le disque WD 18 To et la ASUS TUF Gaming M3 à petit prix

Le Logitech G512, la Ender-3 V2, le HyperX Cloud II, le disque WD 18 To et la ASUS TUF Gaming M3 profitent aujourd'hui d'une belle réduction de leurs prix sur les sites commerçants.

Commençons ce top 5 avec le clavier Logitech G512 Carbon qui profite d'une belle réduction sur le site de Topachat.

Il embarque des switchs GX Brown qui permettent une activation rapide. Le clavier possède une finition en alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Il est pourvu d'un port USB pour pouvoir brancher directement la souris sur le clavier. De plus, vous avez aussi la possibilité de régler directement le son depuis votre clavier, ainsi que de contrôler son rétroéclairage.

Sur Topachat, le clavier Logitech G512 Carbon est au prix de 70 € au lieu de 99 € avec le code CAPSULE et la livraison gratuite.



Ensuite, passons à l'imprimante 3D Creality Ender-3 V2 qui profite d'une bonne réduction sur le site de Geekbuying.

Elle intègre une alimentation placée dans la machine pour plus de sécurité et possède une plate-forme en verre au carborundum qui permet une chauffe plus rapide. L'imprimante offre une taille d'impression de 220 X 220 X 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Sur Geekbuying, l'imprimante 3D Ender-3 V2 à seulement 183 € avec le coupon NNNGKBCR2 et la livraison gratuite.



Continuons avec la souris ASUS TUF Gaming M3 qui voit son prix chuter de 50 % sur le site d'Amazon.

Cette dernière possède un capteur optique avec une sensibilité de 7000 DPI pour un suivi au pixel près. Elle est dotée d'un design ergonomique et léger. Ses switchs sont capables de supporter jusqu'à 20 millions de clics et la souris possède des patins en téflon ultrarésistants pour une glisse parfaite. Pour finir, elle est dotée de 7 boutons programmables avec une mémoire embarquée pour une configuration sur mesure.

Sur Amazon, la souris ASUS TUF Gaming M3 est au prix réduit de 15 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque gamer HyperX Cloud II qui profite de 35% de réduction toujours sur Amazon.

Il est de type sans fil avec des batteries de longue durée. Le casque est doté de deux haut-parleurs 53 mm qui offre une qualité audio immersive avec un son Surround 7.1. De plus, le casque est pourvu d'un microphone amovible avec indicateur LED. Le casque est compatible PC, PS4 ou encore avec la Switch.

Le casque gamer HyperX Cloud II est au prix de 110 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le disque dur externe WD 18 To Elements qui est à prix réduit sur Amazon.

Il affiche un design élégant, le disque dur intégré est formaté NTFS est il est compatible Windows 10, 8.1, 7. De plus, il dispose d'un port USB 3. Le boitier est conçu pour supporter les chocs et affiche une bonne durabilité et une fiabilité sur le long terme. Pour finir, ce modèle comprend un disque de 18 To pour pouvoir stocker toutes vos données.

Le disque dur externe WD 18 To Elements est au prix de 310 € au lieu de 547 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la mise en avant du PC Microsoft Surface Pro 8 avec une belle réduction, mais aussi des écrans PC, des TV ou encore cinq offres de folie avec un clavier, un casque, le smartphone, une smart TV et un écran PC.