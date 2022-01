Trois offres de FOLIE avec le clavier SteelSeries Apex 7, le DD WD Elements 5 et le casque SteelSeries Arctis Pro

Avec 41 % de réduction pour le clavier, 34 % pour le disque dur et 35 % sur le casque, il n'y a plus aucune raison de ne pas se faire plaisir.

Commençons par le clavier SteelSeries Apex 7 qui profite d'une belle réduction sur le site Materiel.net.

Il intègre des switchs Gateron QX2 Red qui offrent une course linéaire pour une course de 2 mm. Il profite de la technologie anti-ghosting de 104 touches. On note aussi la présence d'un écran OLED accompagné d'une touche média afin d'avoir un meilleur contrôle du son.

Le SteelSeries Apex 7 est doté d'un corps en aluminium avec un rétroéclairage réglable parmi 16,8 millions de couleurs. La fonction PrismSync permet de synchroniser les périphériques SteelSeries entre eux pour plus d'harmonie.

Le clavier SteelSeries Apex 7 est au prix de 130 € au lieu de 220 € sur Materiel.net avec la livraison gratuite.



Passons au disque dur portable WD Elements 5 To qui bénéficie d'une belle réduction chez Amazon.

Ce disque propose 5 To de stockage de données avec une connectivité USB 3.0 pour des transferts ultrarapides. Vous pourrez emporter vos données partout, comme vos films, séries ou chansons préférés.

Libérez donc de l'espace sur votre ordinateur pour permettre d'améliorer ses performances et, pour finir, le disque dur est garanti deux ans chez le constructeur.

Sur Amazon, le disque dur portable WD Elements 5 To est au prix de 101 € au lieu de 153 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque SteelSeries Arctis Pro qui bénéficie aussi d'une réduction sur Amazon.

Les enceintes haute résolution premium reproduisent un large spectre de fréquences (10 à 40 000 Hz) grâce à leurs aimants au néodyme. Le casque affiche une finition luxurieuse qui associe acier poli et alliage en aluminium.

Le casque est doté d'un micro à tige rétractable avec élimination du bruit directionnelle. Il est compatible PC et PlayStation. Les coussinets d'écouteur performants AirWeave offrent une expérience confortable.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis Pro voit son prix se réduire à 130 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



