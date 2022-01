Petit prix sur les Apple AirPods Pro à 190€ et notre TOP sélection de bons plans (Galaxy S21+, MateBook D 16.)

Aujourd’hui, les écouteurs Apple AirPods Pro sont en promotion sur le site d’AliExpress.

De type intra-auriculaires, ils sont dotés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Ils sont aussi fournis avec trois tailles d’embouts différents pour s’adapter à toutes les oreilles. De plus, ils sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger.

Les Airpods Pro sont dotés de la technologie de réduction active du bruit avec le mode transparence. Ils sont certifiés IPX4, les écouteurs sont donc résistants à l’eau et à la sueur (pas d’immersion). Pour finir, grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, on peut profiter de sa musique pendant maximum 24 heures.

Sur AliExpress, les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix réduit de 190 € au lieu de 279 € avec le code SDFR8 et la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.



