Clés de sécurité : Google ajoute le support natif de WebAuthn sur iOS

Google annonce le déploiement d'un changement afin de permettre la prise en charge native de l'implémentation de la technologie WebAuthn pour la connexion à ses comptes sur des appareils Apple exécutant iOS 13.3 (ou version supérieure).

La conséquence de cette gestion de WebAuthn est que les comptes Google fonctionnent désormais sur iOS avec les clés de sécurité NFC, USB-C et Lightning dans le but d'ajouter une couche de protection supplémentaire. Cela renvoie au programme de protection avancée de Google.

Auparavant, il était essentiellement question pour Google de ses clés de sécurité Titan via Bluetooth et avec son application Smart Lock. L'API WebAuthn était en test dans Safari d'Apple qui a ajouté le support dans son navigateur des clés de sécurité NFC, USB et Lightning compatibles FIDO2 avec la sortie d'iOS 13.3 en décembre.

L'annonce de Google a été reprise par Yubico pour mettre en avant ses solutions, que ce soit via NFC (YubiKey 5 NFC, Security Key NFC) ou le connecteur Lightning (YubiKey 5Ci). La clé de sécurité Yubico YubiKey 5Ci est équipée de deux connecteurs pour Lightning et USB-C.