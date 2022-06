Trois offres de folie avec le smartphone POCO M3 Pro, les écouteurs JBL Tour Pro+ et la TV Samsung QE55Q60A

Commençons par le smartphone POCO M3 Pro 5G qui profite d’une réduction sur AliExpress.

Il intègre une dalle LCD de 6,5 » avec une définition de 24200 x 1080 pixels et un rafraîchissement à 90 Hz. Notons aussi la présence d'un capteur photo de 8 MP dans l'écran. De plus, il embarque le SoC MediaTek Dimensity 700 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Pour la photo, le POCO M3 Pro 5G est équipé d’un triple capteur photo comprenant un module principal de 48 mégapixels et deux modules de 2 MP. Côté autonomie, vous profitez de la présence d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W qui vous offre une bonne durée d'écoute.

Sur le site d'AliExpress, le smartphone POCO M3 Pro 5G 4+64 Go est au prix de 142 € avec le coupon vendeur ou la version 6+128 Go à 162 € avec le cooupon et le code SD6FR27 avec la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec les écouteurs JBL Tour Pro+ qui profite de 51 % de réduction sur Rueducommerce.

Les écouteurs profitent de la technologie de réduction de bruit active avec la fonction Adaptive Noise Cancelling et Smart Ambient. Au niveau de l'autonomie, vous avez la possibilité d'écouter votre musique pendant 32 heures sans coupure, vous aurez besoin de deux heures pour les recharger totalement.

Ils sont dotés de 3 microphones chacun afin d'offrir une clarté vocale lors de vos appels dont un permet de réduire le vent et les autres distractions. Vous profiterez aussi du Dual Connect afin que les écouteurs soient connectés à deux périphériques différents pour de passer sur un appel pendant que vous regardez un film sur votre tablette.

Sur Rueducommerce, les écouteurs JBL Tour Pro+ sont au prix de 99 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV Samsung QE55Q60A qui profite d'une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

La télévision est pourvue d'un écran QLED de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. La TV profite aussi de la technologie Adaptive Sound qui optimise le son en fonction des scènes. Mais aussi de la technologie Motion Xcelerator qui optimise la fluidité entre chaque image. Pour finir, elle dispose du multiview qui permet d'afficher plusieurs éléments sur l'écran et des multi assistants vocaux afin de contrôler le contenu grâce à votre voix.

La télévision Samsung QE55Q60A est au prix réduit de 619 € au lieu de 999 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.



