Le cloud gaming arrive sur les consoles Xbox

En fin d'année, les consoles de jeu Xbox Series X / S et Xbox One pourront également profiter de l'intégration de Xbox Cloud Gaming.

Surprise ou pas... Microsoft annonce l'arrivée de son service de cloud gaming Xbox Cloud Gaming (anciennement projet xCloud) sur ses consoles de jeu Xbox Series X / S et Xbox One. Une arrivée prévue en fin d'année pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Plus d'une centaine de titres Xbox Game Pass seront disponibles dans le cadre de cette intégration.

" Il s'agit d'un moyen pour les joueurs sur console de jouer à certains de leurs jeux préférés aussi rapidement que possible, de se lancer plus facilement dans les jeux avec des amis et d'essayer les titres du Xbox Game Pass avant de les installer ", déclare Jake Rosenberg, directeur de programme senior chez Xbox.

En plus de jeux sans utiliser la capacité de stockage de la console ou attendre la fin des installations, rejoindre des amis en multijoueur dès la réception d'une invitation, Microsoft souligne que des titres exclusifs à la Xbox Series X / S comme " Microsoft Flight Simulator " et " The Medium " seront disponibles via le cloud sur Xbox One.

Dans la section Xbox Game Pass, des titres pour du streaming immédiat avec Xbox Cloud Gaming seront identifiés par une icône en forme de nuage. Comme c'est actuellement le cas en bêta sur les autres appareils, le streaming sera disponible en 1080p à 60 images par seconde.

Ce sont les Xbox Insiders qui pourront dans un premier temps tester à l'automne l'intégration de Xbox Cloud Gaming pour les consoles Xbox.