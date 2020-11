Cloud PC : Microsoft ne cache plus son existence

Un service de virtualisation Cloud PC proposé par Microsoft n'a toujours pas été confirmé de manière officielle par l'intéressé. Néanmoins, il y a bien eu quelques rumeurs à ce sujet, sans compter des indices évocateurs dans une offre d'emploi de Microsoft.

Pour cette solution de Desktop as a Service à destination des entreprises et s'appuyant sur le service de virtualisation Windows Virtual Desktop exécuté sur Azure, on pouvait ainsi lire : " Cloud PC offre aux entreprises une expérience Windows moderne, élastique et basée sur le cloud. Il permettra aux organisations de rester à jour d'une manière plus simple et plus évolutive. "

Les choses s'accélèrent et c'est directement dans une documentation publiée en ligne par Microsoft la semaine dernière que le nom Cloud PC vient d'être repéré. Hormis la mention de Cloud PC, il n'y a cependant pas de détails concernant la solution dans la page de support au sujet de l'API Microsoft Graph.

Le portrait de Cloud PC se précise

D'après Windows Central, c'est pour 2021 que Microsoft prévoit le lancement de son service Cloud PC. " Avec une version de Windows dans le cloud, il permet aux utilisateurs d'y installer des applications afin de les diffuser sur n'importe quel appareil. Cela permettra aux PC avec du stockage ou des performances limités d'exécuter des applications lourdes sans que cela ne dégrade les performances du PC local. "

L'accès à Cloud PC devrait se faire avec l'application Microsoft Remote Desktop. Le modèle économique devrait être différent de Windows Virtual Desktop avec un abonnement et prix forfaitaire par utilisateur.

Sur Twitter, WalkingCat avait mis au jour une page de connexion cloudpc.microsoft.com et trois types de formules :

Medium : 2 vCPU (processeurs virtuels), 4 Go de RAM et 96 Go de stockage SSD

Heavy : 2 vCPU, 8 Go de RAM et 96 Go de SSD

Advanced : 3 vCPU, 8 Go de RAM, 40 Go de SSD



Il n'y a toujours pas de réponse (ou d'indice) à la question de savoir si une offre Cloud PC se destinera également au grand public. Elle pourrait en outre servir aux appareils équipés de Windows 10X pour profiter d'applications Win32 (avec du streaming d'applications).