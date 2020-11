Club Fortnite : la formule payante d'Epic Games disponible à partir du 2 décembre

Annoncé comme une rumeur il y a quelques semaines, l'abonnement payant de Fortnite est finalement bel et bien là.

Epic Games réfléchissait au système depuis quelques mois déjà et finalement l'éditeur a trouvé un moyen d'engranger encore plus d'argent avec son titre Free to play Fortnite en déployant un abonnement payant.

Si le concept même de proposer un abonnement payant au coeur d'un jeu gratuit vous échappe, on peut déjà certifier que l'idée va cartonner auprès des joueurs puisqu'elle surfe déjà sur le concept de base du titre : réussir à faire dépenser de l'argent aux joueurs pour des éléments cosmétiques qui permettent de les distinguer pendant les parties.

Moyennant 11,99€ par mois, les joueurs pourront récupérer plusieurs bonus en jeu comme le décrit Epic Games :

Le Passe de combat de la saison entière : en tant que membre du Club de Fortnite, vous aurez toujours accès au Passe de combat de la saison en cours !

1000 V-bucks chaque mois : les membres du Club de Fortnite reçoivent 1000 V-bucks par mois, à dépenser dans leurs contenus préférés de la boutique d'objets !

Un nouveau pack du Club chaque mois - Recevez en exclusivité le pack du Club de Fortnite, un ensemble réservé aux abonnés contenant à chaque fois une tenue inédite.





Pour les joueurs qui dépensent actuellement plus de 12€ par mois dans le jeu, l'opération peut se montrer intéressante.

Le Club Fortnite sera lancé en France à partir du 2 décembre prochain pour le lancement du chapitre 2 saison 5 avec le nouveau battle Pass et les nouveaux éléments cosmétiques Galaxia, monde fracturé et pioche lama-licorne.