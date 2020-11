Fortnite : les appels vidéo Houseparty sur PS5, PS4 et PC

L'application Houseparty a acquis une grosse notoriété au printemps dernier, alors que de nombreux pays avaient pris des mesures de confinement pendant la pandémie de Covid-19. Les appels vidéo de Houseparty sont désormais annoncés pour les joueurs de Fortnite sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Avec le célèbre jeu vidéo en Battle Royale, il sera ainsi possible de diffuser Houseparty dans une partie et de voir des amis - et leurs réactions - pendant le déroulement de celle-ci. L'appel vidéo Houseparty dans Fortnite est recadré et se focalise sur le visage du joueur. Un arrière-plan virtuel sur le thème de Fortnite est appliqué de manière automatique.



Le joueurs ont besoin d'un smartphone avec l'application Houseparty pour Android ou iOS installée. Ils peuvent ensuite associer les comptes Houseparty et Epic Games (éditeur de Fortnite). Après cette association, le jeu peut être lancé sur PC ou PlayStation. C'est la caméra du smartphone qui est exploitée.

Epic Games précise que les parents peuvent désactiver les appels vidéo Houseparty dans les outils de contrôle parental de Fortnite. En outre, l'application Houseparty - avec la création d'un compte - s'adresse aux utilisateurs de plus de 13 ans.

Se présentant comme un réseau social en face à face, Houseparty est développé par Life on Air… qui est dans le giron d'Epic Games depuis un rachat en juin 2019. Epic Games n'explique pas pourquoi une plateforme comme la Xbox n'est pour le moment pas concernée. " Nous vous informerons lorsque d'autres plateformes seront compatibles prochainement. "