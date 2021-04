Clubhouse : les données de 1,3 million d'utilisateurs en accès libre sur la toile

Le réseau social qui surfe sur son aspect élitiste et aux inscriptions limitées Clubhouse a fait l'objet d'une importante fuite de données.

Selon Cyber News, le réseau n'aurait pas été piraté et pourtant les données personnelles d'1,3 million d'utilisateurs auraient ainsi fuité. C'est la base de données SQL qui aurait été récupéré, elle contient les noms pseudos des utilisateurs, leur véritable nom, les dates de création des profils, compteurs de followers, url de photo de profil, adresses des comptes Twitter et Instagram reliés au profil...

La base de données aurait été publiée sur divers forums dédiés aux hackers, mais Clubhouse dément tout piratage ni même faille de sécurité. Selon Clubhouse, les données ainsi partagées sont de toute façon en accès libre et visibles depuis le profil des utilisateurs de l'application et donc consultables par les utilisateurs eux-mêmes et récupérables par l'API du réseau.

Pour Clubhouse, il est donc trompeur et faux de parler de fuite de données à proprement parler... On ne sait donc finalement pas ce qui est le pire : que le réseau ait été piraté ou que Clubhouse choisisse délibérément de partager ainsi autant de données personnelles.