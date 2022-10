Call of Duty Modern Warfare 2 : les tricheurs bannis par milliers avant meme le lancement du jeu

Call of Duty fait partie des licences les plus populaires à travers le monde et ce succès n'est pas sans conséquences pour les jeux de la franchise : s'ils rassemblent des millions de joueurs, ils concentrent également énormément de tricheurs.

Cette triche est un fléau contre lequel Activision cherche à combattre depuis des années sans réellement parvenir à totalement l'endiguer. Le dernier module anti-triche développé pour COD, Ricochet était prometteur, mais force est de constater que les tricheurs ont recours à des outils toujours plus perfectionnés pour s'octroyer des avantages illégaux en jeu.

La béta plombée par les tricheurs

La situation est telle que même la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 lancée entre le 16 et le 26 septembre dernier a été largement polluée par les cheaters. La bêta devait être l'occasion de présenter quelques éléments aux joueurs et de récolter des avis, mais également d'isoler les bugs et problèmes les plus lourds... Finalement, le débat autour des tricheurs et l'incapacité d'Activision à enrayer le phénomène a pris le pas, mais pas que.

Les joueurs ont également profité de l'occasion pour critiquer la mini-carte tout comme l'obligation de l'authentification à double facteur imposant de communiquer son numéro de téléphone.

Activision referme son piège et sanctionne à tour de bras

Concernant la triche, voilà qui devrait rassurer un peu les joueurs : Activision a récemment pris la parole pour annoncer que son service Ricochet avait permis d'identifier plus de 60 000 comptes illicites qui ont été refusés à l'entrée de la Beta. Mieux encore, le système aurait également identifié plus de 20 000 tricheurs qui ont été bannis.

Cela représente 80 000 comptes bloqués ou suspendus qui ne pourront accéder aux fonctionnalités en ligne du titre à sa sortie. Mauvaise nouvelle donc pour ces tricheurs qui pourraient avoir déjà précommandé le titre.

Activision indique que la bêta a été volontairement mise à profit pour tester ses nouvelles technologies de détection de triche afin d'éviter la catastrophe à la sortie de son jeu. Cela ne garantit évidemment pas que le multijoueur sera totalement clean au lancement de Modern Warfare II, mais une partie des tricheurs auront déjà été bloqués en amont.