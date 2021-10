Depuis son rachat en début d'année par Electronic Arts, Codemasters était resté discret. Mais la marque annonce aujourd'hui travailler sur son projet le plus ambitieux et le plus grand de son histoire.

Codemasters est connu pour ses franchises Formula One, DiRT ou encore GRID, ou même Collin McRae Rally pour les plus anciens. Les studios se sont spécialisés dans les jeux de course automobile depuis des années, et certains travaillent actuellement au développement de GRID Legends dont la sortie est prévue en 2022.

Mais Codemasters n'a pas qu'un seul chantier en cours puisque la marque a récemment publié quelques offres d'emploi visant à recruter du personnel pour ce qui est présenté comme "le jeu le plus ambitieux et le plus grand que Codemasters ait fait depuis plus d'une décennie". Autant dire que le challenge est de taille.

On ne sait pas encore s'il s'agira d'un titre issu d'une franchise déjà disponible ou s'il s'agira de créer une nouvelle licence. Il est toutefois bon de se rappeler que Codemasters avait racheté les droits d'exploitation du WRC pour 5 ans, soit de 2023 à 2027, il se pourrait donc que le titre en question s'oriente vers le championnat du monde des rallyes.

En parallèle, une autre offre d'emploi évoque clairement DiRT 5 qui arrive en fin de vie et qui devrait être suivi par un nouveau titre AAA, sans doute DiRT 6 ou une nouvelle orientation pour la franchise avec une édition spéciale dans l'esprit de GRID Legends.